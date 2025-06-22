Нарышкин рассекретил разведчика-нелегала Черепанова

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассекретил имя советского и российского разведчика-нелегала. Его слова передает телеканал НТВ.

«Его имя — Сергей Юрьевич Черепанов. Работал достойно, с высокими результатами, был награжден орденами Мужества за военные заслуги», — сказал Нарышкин.

Черепанов работал в 43 странах, в том числе тех, где шли боевые действия.

Нарышкин рассказал, что Черепанов начал службу в Первом главном управлении советской разведки в 1981 году. Разведчик был награжден орденами Мужества за военные заслуги.

18 апреля ФСБ рассекретила данные об операции Главного управления контрразведки СССР «Смерш» по борьбе с украинскими пособниками нацизма в 1944 году. В документах утверждается, что украинские националисты, которые проникли в ряды красноармейцев во время мобилизации, планировали в июле 1944-го захватить оружие и боеприпасы, после чего уничтожить офицерский состав в одном из полков.

«Смерш» удалось раскрыть эти планы и предотвратить диверсию. Всего с 1 апреля по 25 августа 1944 года члены организации арестовали более 6,6 тысячи человек, включая 4,2 тысячи членов ОУН и УПА (организация запрещена в России).

Ранее ФСБ рассекретила документы об медицинских экспериментах нацистов в Крыму.