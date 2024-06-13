Звезда «Глухаря» отказалась сниматься в фильме про войну

Актриса Виктория Тарасова призналась, что отказалась от съемок в фильме о послевоенном времени после прочтения сценария. Об этом звезда «Глухаря» рассказала изданию NEWS.ru.

«Мерзкий фильм, как ни крути. Но он сейчас в производстве. Причем известный режиссер собрался снимать», — заявила артистка.

Она поделилась, что сюжет рассказывает о двух солдатах: первого не стало, а второй по возвращении домой начал испытывать проблемы с потенцией. Тарасова добавила, что ей предложили играть в ленте проститутку, с которой пытается спать герой.

«Я убеждена, что ни в коем случае нельзя такое выпускать на экраны. Это как голая вечеринка, но в кино», — заявила знаменитость.

Недавно Тарасова поделилась, что ее поразил страх Чулпан Хаматовой во время интервью с журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). По мнению актрисы, коллега тряслась так, будто за ней гонится стая волков. Артистка назвала подобное поведение «идиотизмом».

Тарасова вспомнила, что до эмиграции Хаматова развивала фонды и принимала поддержку из России. По ее словам, некоторые проекты поддерживало правительство страны.

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