Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Глухаря» отказалась сниматься в фильме про войну

Актриса Тарасова призналась, что отказалась от фильма про войну из-за сценария

close
100%
Global Look Press

Актриса Виктория Тарасова призналась, что отказалась от съемок в фильме о послевоенном времени после прочтения сценария. Об этом звезда «Глухаря» рассказала изданию NEWS.ru.

«Мерзкий фильм, как ни крути. Но он сейчас в производстве. Причем известный режиссер собрался снимать», — заявила артистка.

Она поделилась, что сюжет рассказывает о двух солдатах: первого не стало, а второй по возвращении домой начал испытывать проблемы с потенцией. Тарасова добавила, что ей предложили играть в ленте проститутку, с которой пытается спать герой.

«Я убеждена, что ни в коем случае нельзя такое выпускать на экраны. Это как голая вечеринка, но в кино», — заявила знаменитость.

Недавно Тарасова поделилась, что ее поразил страх Чулпан Хаматовой во время интервью с журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). По мнению актрисы, коллега тряслась так, будто за ней гонится стая волков. Артистка назвала подобное поведение «идиотизмом».

Тарасова вспомнила, что до эмиграции Хаматова развивала фонды и принимала поддержку из России. По ее словам, некоторые проекты поддерживало правительство страны.

Ранее появились новые кадры с Кологривым и Прилучным со съемок сериала «Комбинация».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами