Вылетевший из Баку самолет с россиянами из Ирана прибыл в Москву

РИА: вылетевший из Баку самолет с 32 россиянами из Ирана приземлился в Москве

Правительственный самолет, вылетевший из Баку с 32 россиянами из Ирана, прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он приземлился в аэропорту Внуково-2.

2 марта уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что обращения от российских семей начали поступать в связи обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Омбудсмен попросила российских граждан, находящихся в странах региона, сохранять бдительность, доверять исключительно официальным сообщениям местных властей и дипломатических представительств РФ, избегать военных и других государственных объектов, мест массового скопления людей, стараться лишний раз не делать фотографии и видео и при необходимости направляться в укрытия и убежища.

Кроме того, сообщалось, что из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Также туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда других гостей. Те, кто запланировал отпуск в ОАЭ, но еще не вылетел в страну, теперь пытаются отменить туры, но туроператоры заставляют их выплачивать огромные штрафы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам предложили покидать Иран через территорию Туркмении.