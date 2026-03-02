Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Из Дубая вылетел первый за день пассажирский самолет

ТАСС: аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет
Shutterstock/FOTODOM

Из международного аэропорта Дубая вылетел первый с начала суток пассажирский самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

«Вылетел борт в Самарканд, это первый борт за сегодня», — сказал собеседник агентства.

Несколькими часами ранее правительство Дубая сообщило, что аэропорты города возобновят свою работу вечером 2 марта. Всего, по данным властей, авиагавани планируют обслужить небольшое количество рейсов.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Также туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда других гостей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отелям Дубая предписали оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен авиарейсов.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!