Из Дубая вылетел первый за день пассажирский самолет

ТАСС: аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет

Из международного аэропорта Дубая вылетел первый с начала суток пассажирский самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

«Вылетел борт в Самарканд, это первый борт за сегодня», — сказал собеседник агентства.

Несколькими часами ранее правительство Дубая сообщило, что аэропорты города возобновят свою работу вечером 2 марта. Всего, по данным властей, авиагавани планируют обслужить небольшое количество рейсов.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Также туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда других гостей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отелям Дубая предписали оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен авиарейсов.