В Москве приземлился первый за несколько дней рейс из Абу-Даби

Первый за последние несколько дней рейс из столицы ОАЭ Абу-Даби приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет сел в 21:08 мск.

Незадолго до этого юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил «Газете.Ru», что россияне, купившие тур в ОАЭ, смогут вернуть полную стоимость сорванного отдыха, а вот застрявшим туристам придется продлевать проживание в отеле за свой счет.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Также туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда других гостей. Те, кто запланировал отпуск в ОАЭ, но еще не вылетел в страну, теперь пытаются отменить туры, но туроператоры заставляют их выплачивать огромные штрафы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь находящимся в стране россиянам.