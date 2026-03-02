В Москве начался сильный дождь

В нескольких районах Москвы начался сильный дождь. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально в городе пошел мелкий дождь, но постепенно он перешел в более частые и сильные капли. Сейчас обильные осадки наблюдаются в центре и на востоке столицы. При этом на дорогах образуются лужи.

27 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что март в Москве начнется с дождей и оттепели. По словам специалиста, температура воздуха составит +4°C.

В этот же день в Гидрометцентре РФ сообщили, что с 28 февраля по 2 марта жителей Центральной России ожидает опасное явление — ледяной дождь. Параллельно с осадками в регионе начнется активное снеготаяние. Метеорологи предупреждают, что на отдельных территориях процесс будет носить интенсивный характер, провоцируя заметный сток талых вод.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.