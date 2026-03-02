Рособрнадзор лишил лицензии дагестанский медвуз

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензии Дагестанского медицинского стоматологического института (ДМСИ). Информация об этом была опубликована в официальном канале ведомства на платформе Мax.

«Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт», – сообщается в официальном заявлении.

Также Рособрнадзор вынес предостережения о недопустимости отклонений от установленных требований двум высшим учебным заведениям Петербурга: Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) и Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения (ГУАП).

В декабре прошлого года Московская школа социальных и экономических наук (Шанинка) лишилась образовательной лицензии по решению Рособрнадзора.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения трем исламским вузам России.