Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Рособрнадзор лишил лицензии дагестанский медвуз

Рособрнадзор приостановил действие лицензии дагестанского медвуза
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензии Дагестанского медицинского стоматологического института (ДМСИ). Информация об этом была опубликована в официальном канале ведомства на платформе Мax.

«Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт», – сообщается в официальном заявлении.

Также Рособрнадзор вынес предостережения о недопустимости отклонений от установленных требований двум высшим учебным заведениям Петербурга: Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) и Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения (ГУАП).

В декабре прошлого года Московская школа социальных и экономических наук (Шанинка) лишилась образовательной лицензии по решению Рособрнадзора.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения трем исламским вузам России.

 
Теперь вы знаете
Подарки на 8 Марта: 200 идей как порадовать любимую, маму, коллегу или дочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!