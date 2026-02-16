В 37 регионах России накрыли подпольных оружейников

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии накрыли подпольные оружейные мастерские в 37 регионах России. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, во время операций задержали 86 жителей, которе занимались незаконным оборотом средств поражения, восстановлением гражданского оружия. Готовые изделия они продавали.

Операции прошли с декабря 2025 года по январь 2026-го. Силовики изъяли у подозреваемых 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, пять гранатометов, 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ, включая тротил и порох, а также свыше 15 тыс. патронов различных калибров.

ФСБ накрыла 19 нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов: в Москве, Петербурге и Севастополе, ЛНР, республиках Алтай, Карелия, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Тыва и Хакасия, а также в Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Херсонской областях.

Ранее ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в 53 регионах России, обнаружив 44 подпольных мастерских.