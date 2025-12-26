В России накрыли крупную сеть подпольных типографий, где печатали документы

Полиция ликвидировала сеть подпольных типографий с общим доходом свыше 2,6 млрд рублей и изъяла более 50 тысяч фальшивых документов в разных регионах России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, мероприятия проводились сотрудниками МВД Москвы совместно с коллегами из УФСБ по Москве, Московской области и еще нескольким регионам: Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областям, Республике Татарстан, Республике Крым и городу Севастополю.

Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали и продавали поддельные паспорта, дипломы об образовании и повышении квалификации, медицинские справки, водительские удостоверения и другие документы с реквизитами органов власти. Большинство из них печатались на официальных бланках.

Фигуранты находили клиентов через социальные сети, мессенджеры и сайты — всего функционировало более 200 таких интернет-ресурсов. Готовые документы отправлялись почтой по регионам или доставлялись курьерами в пределах Москвы и области. Подпольные типографии располагались как в жилых помещениях, так и в промышленных зданиях.

Следственное управление УВД по САО Москвы возбудило уголовные дела по части 4 статьи 327 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до шести лет. На данный момент 14 фигурантов заключены под стражу, ещё 45 находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Продолжаются мероприятия по установлению всех соучастников и выявлению всех эпизодов противоправной деятельности.

Ранее полиция задержала организаторов поставок SIM-карт для мошенников.