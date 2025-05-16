Россиянин с переломом полового члена оказался на операционном столе

В Уфе врачи помогли пациенту с переломом полового члена

Врачи городской клинической больницы №21 Уфы помогли 31-летнему мужчине с переломом полового члена. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент поступил в больницу с жалобами на боли, а также отек и гематому в области мошонки и полового органа.

«Хирургическая бригада бережно провела оперативное вмешательство, устранив последствия травмы», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что мужчине предстоит длительная реабилитация, которая может занять до полугода.

Медики отметили, что крайне редко встречаются с подобными травмами, последний раз схожую операцию они выполняли несколько лет назад.

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