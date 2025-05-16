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Россиянин с переломом полового члена оказался на операционном столе

В Уфе врачи помогли пациенту с переломом полового члена
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Городская клиническая больница №21 Уфа/VK

Врачи городской клинической больницы №21 Уфы помогли 31-летнему мужчине с переломом полового члена. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент поступил в больницу с жалобами на боли, а также отек и гематому в области мошонки и полового органа.

«Хирургическая бригада бережно провела оперативное вмешательство, устранив последствия травмы», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что мужчине предстоит длительная реабилитация, которая может занять до полугода.

Медики отметили, что крайне редко встречаются с подобными травмами, последний раз схожую операцию они выполняли несколько лет назад.

До этого Рязанская областная клиническая больница (ОКБ) впервые в регионе выполнила операцию по коррекции болезни Пейрони, устранив значительную кривизну полового члена у молодого пациента.

Ранее стало известно, что ученые научились печатать импланты пенисов на 3D-принтере.

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