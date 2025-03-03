Россияне составили антирейтинг подарков на 8 Марта

Хорошими подарками на 8 Марта российские женщины считают деньги (54%), цветы и конфеты (38%), парфюм и косметику (30%), а среди самых неуместных — сувениры и нижнее белье. Мужчины же чаще всего дарят женщинам цветы (64%) и теплые слова (38%). Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство опрошенных (44%) проводят праздничный день с семьей. Еще четверть россиян (26%) отмечают 8 Марта с друзьями, почти столько же (24%) празднуют на работе. Остальные опрошенные сказали, что вообще не отмечают 8 Марта и празднуют только 23 Февраля.

Большинство женщин (72%) покупают подарки и на 23 Февраля, и на 8 Марта. Еще 10% опрошенных делают это только на 8 Марта, а 9% — только на 23 Февраля. Остальные 9% никому ничего не дарят на эти праздники.

Многие опрошенные женщины были бы рады получить в подарок деньги (54%), цветы и конфеты (38%), парфюм и косметику (30%). Также участницы опроса оценили бы в качестве подарка новый ноутбук или смартфон (22%) и ювелирные изделия (21%).

Далее в рейтинге популярных подарков идут подарочные сертификаты (18%), билеты в театр или на концерт (16%), путешествия (15%), фен или стайлер (10%). И только 4% участниц опроса ничего не хотят получить на 8 Марта.

Меньше всего женщины хотят получить на 8 Марта одежду, обувь, сумки и нижнее белье — эти варианты выбрали только 7%. Среди самых неуместных подарков также сувениры — их хотели бы получить только 2% участниц опроса. Кроме того, среди неудачных подарков женщины упоминали также абонементы в спортзал, зефирные розы и готовые подарочные наборы из супермаркета.

Более половины опрошенных мужчин (64%) дарят женщинам на 8 Марта цветы и конфеты. Второй по популярности подарок — теплые слова и виртуальные поздравления (38%), а третий — деньги (35%). Далее идут парфюмерия и косметика (29%), ювелирные изделия (21%) и подарочные сертификаты (18%).

Всего 11% опрошенных считают хорошим подарком смартфон или ноутбук, 10% — сувениры, 9% — нижнее белье. По 7% участников опроса дарят сумки, одежду и обувь, а также билеты на концерты, 5% — стайлер или фен, 3% — путешествия. В числе других возможных подарков на 8 Марта мужчины называли романтический ужин, оплату подписок и поход в салон красоты.

«Также мы видим, что все чаще дарят впечатления. По данным сервиса ЮKassa, с 1 по 15 февраля 2025 года число покупок билетов в театры и на концерты выросло на 28% год к году, а средний чек стал на 6% выше и составил 2 197 рублей. Число покупок в кафе и ресторанах увеличилось на 38%, а средний чек — на 22%, до 3 109 рублей», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Больше всего мужчин (31%) тратят на подарки женщинам от 500 рублей до тысячи. По 15% респондентов выделяют на это одну-две тысячи или от трех до пяти тысяч рублей. Еще 13% мужчин тратят на подарки от двух до трех тысяч, 10% — от семи до 10 тысяч, а 8% — от пяти до семи тысяч рублей.

Всего 6% опрошенных мужчин готовы выделить на подарок от 30 до 50 тысяч рублей, а 5% могут потратить более 50 тысяч. Остальные участники исследования не тратятся на подарки к 8 Марта и ограничиваются устными поздравлениями.

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