Стало известно, какие болезни могут вызывать сонливость

Врач Чернышова: апноэ и диабет могут вызывать сонливость
Сонливость днем может возникать не только из-за недостатка ночного отдыха, но и из-за заболеваний, в том числе атеросклероза, сахарного диабета и апноэ. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«У пожилых особенно часто сонливость возникает на фоне атеросклероза. Мозг испытывает кислородное голодание из-за того, что бляшки закрывают просвет артерий, в результате человек не чувствует себя достаточно бодрым. В этом случае состояние также может сопровождаться головокружением, ухудшением памяти и общей слабостью», — сказала врач.

По ее словам, опасность этого заболевания заключается в том, что оно негативно влияет на сосуды, питающие головной мозг и сердечную мышцу. Из-за этого у человека впоследствии может возникнуть инсульт или инфаркт, предупредила Чернышова.

Она продолжила, что сонливость возникает и из-за диабетической энцефалопатии, которая развивается при сахарном диабете. У пациентов происходит поражение мозговой ткани, поэтому они хотят спать, теряют интерес к жизни и испытывают проблемы с памятью. Еще одна причина недуга — апноэ, при котором во время сна происходят паузы в дыхании. На фоне этого мозг испытывает кислородное голодание, поэтому человек не высыпается.

Врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов до этого говорил, что постоянная сонливость и усталость даже после долгого сна могут указывать на то, что организм не достигает глубоких стадий сна. По его словам, к признакам недостатка такого сна также относятся слабость, снижение внимания и концентрации.

Ранее был назван завтрак, снижающий работоспособность по утрам.
 
