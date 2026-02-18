Назван самый распространенный путь передачи оспы обезьян

Самым распространенным путем передачи оспы обезьян является тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

«Эпицентром распространения заболевания остается Африка. За последние 12 месяцев, по данным наблюдений, зарегистрировано более 50,8 тысячи случаев, большинство — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне… Наиболее распространенный путь передачи — тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания», — сказали в ведомстве.

В конце января в Одинцовском районе Подмосковья госпитализировали мужчину с оспой обезьян. В больницу он обратился с высыпаниями на лице. Он болел около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Пациент находился в состоянии средней степени тяжести.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

