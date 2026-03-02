Названа дата оглашения приговора фигурантам по делу «Крокуса»

РИА Новости: суд 12 марта огласит приговор по делу о теракте в Крокус сити холле

Суд на следующей неделе, 12 марта, огласит приговор фигурантам дела о теракте в «Крокусе». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на одного из участников процесса.

«Суд назначил оглашение приговора на 12 марта», — сказали журналистам.

Обвинение требует для 15 подсудимых, включая непосредственных исполнителей теракта, высшей меры наказания — пожизненного лишения свободы. В отношении еще четырех обвиняемых прокурор запросил лишение свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходили во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.

Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценили примерно в 6 млрд рублей.

Ранее следователи установили все этапы подготовки теракта в «Крокусе».