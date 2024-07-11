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Россиянам рассказали, как определить качественный шоколад

Врач Тананакина: качественный шоколад содержит от 70% какао-бобов

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Shutterstock

Чтобы определить качественный шоколад, важно обратить внимание на содержание в нем какао-бобов. Этот показатель должен быть не ниже 70%. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Кроме того, по ее словам, продукт должен содержать какао-масло, какао-порошок и натуральный сахар.

«Оптимально стоит выбирать шоколад, изготовленный из какао-бобов высокого качества, прошедших тщательную обработку. При выборе шоколада также обращайте внимание на гладкость и текстуру. Он должен иметь гладкую текстуру без зерен или неровностей», — сказала специалист.

Она добавила, что качественный шоколад имеет блестящую поверхность, обладает насыщенным вкусом и ароматом, при этом не является слишком сладким.

В июне сообщалось, что с начала 2024 года цены на шоколад в России выросли на 15%. К началу лета средняя стоимость плитки достигла 304 рублей.

Шоколадные конфеты за пять месяцев подорожали на 13%, до 346 рублей, конфеты в коробках — на 11%, до 603 рублей.

Рост стоимости шоколадных изделий связан с увеличением затрат мировых производителей какао-бобового сырья, поясняют эксперты.

Ранее врач рассказала, сколько шоколада можно употреблять в день.

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