Общество

Родителей предупредили об опасности мармелада с кофеином для детей

Врач Кашух: мармелад с кофеином негативно влияет на детскую нервную систему
Tatevosian Yana/Shutterstock/FOTODOM

Мармелад с кофеином и таурином может навредить детскому здоровью. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Ребенок, по ее словам, воспринимает такие сладости как самые обыкновенные, однако по воздействию на нервную и сердечно-сосудистую системы они сопоставимы с энергетическими напитками.

«Кофеин в детском и подростковом возрасте воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы сильнее, чем у взрослых. Даже относительно небольшие дозы могут вызывать учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, тревожность, дрожь в руках, нарушения сна и концентрации», — отметила специалист.

Что касается таурина, он не считается токсичным веществом, однако бесконтрольные его прием может вызвать ряд побочных эффектов — от головной боли и бессонницы до тошноты, расстройства пищеварения, повышенной нагрузки на почки и печень, добавила она.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, школьники, которым нет 18 лет, стали покупать мармелад с кофеином и таурином вместо энергетических напитков.

Как рассказали сами учащиеся, они действительно чувствуют схожий с энергетиками эффект, но одной пачки для этого недостаточно.

Отмечается, что какого-либо возрастного ценза на упаковках со сладостями нет, только слова о том, что их не рекомендуется употреблять лицам, не достигшим 18 лет. Помимо этого, нигде не указано, что конфеты могут влиять на нервную систему как энергетик.

Ранее стоматолог предупредила о «двойной атаке» энергетиков на зубную эмаль.
 
