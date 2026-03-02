Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Освобожденному из плена участнику СВО отказали в операции из-за одной ошибки

На Урале вернувшемуся из плена отказали в операции из-за бюрократической ошибки
Алексей Майшев/РИА Новости

Жительница Свердловской области добивается лечения для своего мужа, вернувшегося из украинского плена. Ему отказали в операции из-за бюрократической ошибки, сообщил новостной портал Е1.ru.

По словам женщины, супруг ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО) и пропал на три месяца. Позже уральца обнаружили в плену с переломанными ногами и руками. В итоге мужчина вернулся домой с травмами и ему требуется сложная операция.

Супруга ветерана боевых действий утверждает, что переломанные ноги и руки срослись неправильно. Однако врачи городской больницы в Свердловской области отправляют мужчину в военный госпиталь, а там его не принимают без направления из воинской части.

«Он даже надеть носки сам не может. Я помогаю ему в ванну залезть и из ванны вылезти. Я вижу, что ему больно и он не может сам», — поделилась подробностями состояния мужчины супруга.

Она также рассказала, что с начала года у мужа несколько раз возникали приступы эпилепсии. Супруга военного обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области, где обещали помочь и организовать лечение, а также прохождение военно-врачебной комиссии.

До этого офицера Вооруженных сил РФ с раком кожи отказались уволить со службы и вместо лечения отправили в зону СВО. Супруга военнослужащего активно обращается в Минобороны с требованием перевести мужа для прохождения службы по месту жительства, чтобы обеспечить регулярное наблюдение у онкологов.

Ранее полицейский из Башкирии силой заставил участника СВО жениться на его матери.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!