Освобожденному из плена участнику СВО отказали в операции из-за одной ошибки

Жительница Свердловской области добивается лечения для своего мужа, вернувшегося из украинского плена. Ему отказали в операции из-за бюрократической ошибки, сообщил новостной портал Е1.ru.

По словам женщины, супруг ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО) и пропал на три месяца. Позже уральца обнаружили в плену с переломанными ногами и руками. В итоге мужчина вернулся домой с травмами и ему требуется сложная операция.

Супруга ветерана боевых действий утверждает, что переломанные ноги и руки срослись неправильно. Однако врачи городской больницы в Свердловской области отправляют мужчину в военный госпиталь, а там его не принимают без направления из воинской части.

«Он даже надеть носки сам не может. Я помогаю ему в ванну залезть и из ванны вылезти. Я вижу, что ему больно и он не может сам», — поделилась подробностями состояния мужчины супруга.

Она также рассказала, что с начала года у мужа несколько раз возникали приступы эпилепсии. Супруга военного обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области, где обещали помочь и организовать лечение, а также прохождение военно-врачебной комиссии.

До этого офицера Вооруженных сил РФ с раком кожи отказались уволить со службы и вместо лечения отправили в зону СВО. Супруга военнослужащего активно обращается в Минобороны с требованием перевести мужа для прохождения службы по месту жительства, чтобы обеспечить регулярное наблюдение у онкологов.

