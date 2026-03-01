Размер шрифта
Полицейский из Башкирии силой заставил участника СВО жениться на его матери

В Башкирии полицейский задержал и принудил участника СВО к фиктивному браку
Александр Кряжев/РИА Новости

В Туймазах полицейский заставил бойца СВО жениться на его матери ради выплат, сообщает прокуратура Башкирии.

Участник СВО пожаловался в прокуратуру на нарушение его прав со стороны полицейского. В марте 2025 года сотрудник правоохранительных органов несколько дней удерживал мужчину в опорном пункте, вынуждая заключить фиктивный брак с его матерью.

После регистрации мужчина сразу убыл в зону СВО, а затем вернулся, но с супругой вместе не проживал. Прокуратура поддержала заявителя и подала иск о признании брака недействительным и аннулировании записи акта. Суд удовлетворил требования прокурора.

К настоящему времени полицейского уволили в связи с утратой доверия. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Ранее россиянка лишилась выплат за участника СВО из-за справки о беременности.

 
