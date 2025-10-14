Офицера с раком кожи отправили на СВО вместо лечения

Офицера ВС России Белова с раком кожи отправили в мотострелковую роту на СВО

Офицера Вооруженных сил России Романа Белова с диагностированным раком кожи отказались уволить со службы и вместо предоставления лечения направили командиром мотострелковой роты в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Лента.ру».

Несмотря на заключение врачей о необходимости щадящего режима и категорию годности «В» (ограниченно годен), капитана Белова назначили командиром роты. В своем обращении к изданию офицер сообщил, что командование отказалось принимать его рапорт на обследование и лечение.

«Мне позвонили из кадров и сообщили, что увольнять меня не будут. При этом отпуск мне так и не предоставили, а вместо этого вручили новый приказ о назначении», — рассказал Белов.

Юрист Ивана Селиванов, представляющий интересы офицера, подтвердил нарушения права на медицинскую помощь. Рапорт о необходимости лечения не был зарегистрирован командованием части.

Супруга военнослужащего Светлана Белова активно обращается в Минобороны с требованием перевода мужа для прохождения службы по месту жительства, чтобы обеспечить регулярное наблюдение у онкологов.

В конце сентября Минобороны РФ выступило за расширение перечня заболеваний, запрещающих заключать контракт на военную службу при мобилизации.

Ранее сообщалось, что в России могут создать спецотряд для военных с ВИЧ и гепатитом.