Юрист объяснил смысл новых требований к оформлению микрозаймов

Юрист Хмелевской: ограничения к МФО отразятся не на тех, кто берет микрозаймы
Павел Бедняков/РИА Новости

В России с марта вступили в силу новые требования к выдаче кредитов микрофинансовыми организациями – теперь они при обращении клиента в дистанционном режиме должны требовать от него биометрические данные. На тех, кто обычно берет микрозаймы, эти нормы практически не отразятся, заявил 360.ru юрист и основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской.

«Это практически не отразится на тех, кто берет микрозаймы, а отразится на тех, кто не хочет брать, а без их согласия берут, — пояснил специалист. — Работать это будет практически так же, как «Госуслуги». Грубо говоря, как через «Госуслуги», будет удостоверяться личность человека, который берет заем».

Ничего страшного в новых требованиях нет, так как россияне, не зарегистрировавшие свои биометрические данные, смогут при необходимости оформить микрозайм при личном посещении МФО, пояснил юрист. Он также напомнил, что норма пока распространяется только на крупных кредиторов со статусом микрофинансовой компании, а мелким МФО дали время на адаптацию до 1 марта 2027 года.

Напомним, порядка четверти российских МФО могут уйти с рынка из-за новых требований подтверждения личности по биометрии. Такие прогнозы связаны с тем, что затраты на запуск биометрической идентификации оцениваются не менее чем в 30 млн рублей, что для трети МФО с годовым оборотом менее 50 миллионов рублей, является внушительной суммой.

Ранее сообщалось, что в России могут начать подтверждать возраст при онлайн-покупках по биометрии.

 
