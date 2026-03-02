Размер шрифта
Мать в последний момент спасла ребенка от рухнувшего с крыши снега и попала на видео

В Казани мать в последний момент спасла ребенка от рухнувшего с крыши снега

В Казани на видео попало, как мать в последний момент спасла ребенка во время схода снега с крыши. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

Инцидент произошел возле подъезда дома на проспекте Победы. Женщина ставила сумки на землю и в этот момент заметила, что ребенок от нее отстал.

Она с потала поторапливать малолетнего и в этот момент поняла, что с крыши дома происходит сход снежной массы. Мать резко подхватила ребенка на руки и увернулась от рухнувшей глыбы, которая спустя всего несколько мгновений упала туда, где находился мальчик.

До этого в Петропавловске-Камчатском на девятилетнюю девочку с крыши рухнула льдина. В результате ребенок полуичл закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее глыба льда разбила припаркованный автомобиль в Петербурге.

 
