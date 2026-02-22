Размер шрифта
Россиян предупредили о ранней атаке клещей

Ученый Калинина: после снежной зимы клещи проснутся раньше
Maria T Hoffman/Shutterstock/FOTODOM

Снежная зима помогла клещам успешно перезимовать, поэтому их активность может начаться раньше обычного и быть более выраженной. Об этом РИА Новости сообщила врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина.

По ее словам, снежный покров выполняет роль утеплителя и защищает насекомых от вымерзания даже при сильных морозах. В Калининградской области в январе температура опускалась до −26°C, однако в местах зимовки клещей она оставалась значительно выше.

Калинина пояснила, что иксодовые клещи зимуют в лесной подстилке — слое опавших листьев, сухой травы и мха. Этот слой вместе со снегом образует естественную теплоизоляцию, и температура в подстилке даже в морозы не опускается ниже нуля.

По ее оценке, если весна окажется ранней, пик активности клещей может сместиться. Обычно он приходится на конец мая — июнь, однако в этом году возможен уже в начале — середине мая. Клещи начинают просыпаться при температуре от плюс 1 до плюс 5 °C, а активными становятся при плюс 10 °C. При раннем сходе снега их активизация вероятна уже в апреле.

Специалист отметила, что в Калининградской области и других регионах традиционно проводится обработка парков и мест отдыха от клещей, и в этом году она может начаться раньше. При этом она призвала жителей быть внимательными, использовать репелленты и защищать домашних животных.

Калинина подчеркнула, что риск укусов и передачи клещевого боррелиоза может быть высоким уже в первой половине весны.

Ранее биолог Марьинский прогнозировал большое количество насекомых в Москве из-за снежной зимы.
 
