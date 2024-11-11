«Никакой чернухи»: Умар Джабраилов рассказал о дружбе с Пи Дидди

Российский предприниматель Умар Джабраилов рассказал о своей дружбе с американскими артистами Jay-Z, Пи Дидди и Бейонсе. О вечеринках скандального рэпера Пи Дидди он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Джабраилова, с этими звездами он познакомился и начал общаться на Каннском фестивале. Его яхта стояла рядом с яхтами исполнителей.

«Мы сдружились и в дальнейшем начали вместе посещать различные мероприятия. Никаких масляных вечеринок и прочей чернухи не было!» — заверил он.

Бизнесмен заявил, что не заметил за время общения ничего криминального, а в артистах увидел не только звезд, но и настоящих профессионалов.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие. Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

О карьере рэпера и его падении — в материале «Газеты.ру».

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