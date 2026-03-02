Стало известно об отсутствии криминальной составляющей в смерти Джабраилова

Криминальная составляющая в гибели бизнесмена и мецената Умара Джабраилова, покончившего с собой, отсутствует. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«По факту случившегося проводится проверка. Криминальной составляющей нет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, причины самоубийства предпринимателя в настоящий момент выясняются.

О смерти Умара Джабраилова стало известно 2 марта. Как сообщил Telegeram-канал Mash, его нашли без признаков жизни в гостинице на Тверской улице. Бизнесмен был в тяжелом состоянии, реанимационные действия не помогли.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина был найден с огнестрельным ранением в квартире в Москве, скончался он в больнице.

Telegram-канал SHOT обратил внимание, что незадолго до суицида Умар Джабраилов засветился в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. По информации журналистов, в архивных документах нашли фотографию Джабраилова во время занятий каратэ. Предположительно, его сфотографировали в начале 90-х годов.

