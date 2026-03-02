Россиянам объяснили, как спасти себя, если провалился под лед

В случае, если человек провалился под лед, ему важно прежде всего позвать на помощь очевидцев — тех, кто сможет помочь вам здесь и сейчас. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил основатель курса «Наука выживать» Эдуард Халилов.

Он пояснил, что в такой ситуации дорога каждая секунда, поскольку одежда быстро наполнится водой и будет тянуть на дно. По его словам, выбираться необходимо обратно в ту сторону, откуда человек шел, поскольку лед там его выдержал. Эксперт призвал приподнять себя руками и пытаться не вставать, а ползти к берегу.

Халилов добавил, что после того, как человек выберется, ему предстоит столкнуться с борьбой с гипотермией.

«Если рядом есть автомобиль или помещение, нужно перебраться в тепло. Если нет — надо снимать мокрую верхнюю одежду и выжимать ее. Обязательно нужно двигаться. Когда человек двигается, у него вырабатывается тепло», — отметил спасатель.

Кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Артем Катулин до этого говорил, что специальная обувь с нескользящей подошвой поможет обезопасить себя н время гололеда на дорогах. По его словам, пожилым людям также стоит использовать дополнительные опоры, например, трость. Эксперт отметил, что существуют также различные устройства, предотвращающие скольжение, например, упрощенный вариант скалолазных кошек. Их можно надеть на любую обувь, чтобы держаться на льду.

