Аэропорт Абу-Даби отправил первый с начала суток самолет

ТАСС: из аэропорта Заид в Абу-Даби вылетел первый с начала суток самолет
Константин Михальчевский/РИА Новости

Из международного аэропорта Заид в Абу-Даби вылетел первый за текущие сутки самолет. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

«Отправлен грузовой борт в Гонконг», — сказал собеседник агентства.

По его словам, первый с начала суток отправленный самолет в настоящий момент уже находится в воздушном пространстве Омана.

Авиасообщение с регионом практически парализовано: воздушное пространство временно закрыто над Кувейтом, Катаром и Бахрейном. Кроме того, на сутки был продлен запрет полетов над Сирией. В Дубае с утра продолжила работу система ПВО, в городе прозвучали несколько взрывов.

Небо над территориями Ирана, Ирака и периодически Израиля также закрыто. Открытым остается только воздушное пространство Омана, через которое осуществляется транзит самолетов, следующих между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным АТОР, на фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. российских туристов.

Ранее спецборт с десятками россиян, покинувших Израиль, вылетел из Египта.

 
