Врач ответила, что категорически нельзя делать после приема пищи

Врач Русакова: после приема пищи опасно принимать ванну и лежать
После употребления еды не стоит принимать ванну, носить тугой пояс и лежать, поскольку это может быть опасно для здоровья. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, лежать не рекомендуется в течение двух часов после пищи, потому что в горизонтальном положении кислота из желудка может попадать в щелочную среду слизистой пищевода, что грозит изжогой, отрыжкой, чувством тяжести, а после — воспалением и повреждением слизистой пищевода. Все это может привести к развитию эрозий, язв и онкологических болезней.

«Кроме того, в течение двух часов стоит отказаться от любой физической активности. Она сокращает приток крови к мышцам желудка, кишечника, что негативно скажется на пищеварении», — отметила Русакова.

Прием ванной или баня после еды может нарушить процесс переваривания, так как горячая вода тоже ухудшает кровоснабжение органов пищеварительной системы. Врач также призвала отказаться от курения во время приема пищи и в течение двух часов после него, поскольку никотин вызывает спазм сосудов, что замедляет синтез пищеварительных ферментов. Тесная одежда будет препятствовать нормальному перемещению пищевого комка по пищеварительному тракту, заключила она.

Врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина до этого говорила, что утверждение, что есть после шести часов вечера вредно для здоровья, не имеет научных обоснований. Однако последний прием пищи должен быть не позже чем за три часа до отхода ко сну.

Ранее сообщалось, что почти половина россиянок завидуют тем, кто ежедневно не готовит еду в семье.

 
