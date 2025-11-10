Врач развеяла миф о вреде еды после шести часов вечера

Врач Ладыгина: ужинать нужно не позже чем за три часа до отхода ко сну

Утверждение, что есть после шести часов вечера вредно для здоровья, не имеет научных обоснований. Однако последний прием пищи должен быть не позже чем за три часа до отхода ко сну, рассказала «Известиям» врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина.

«После шести можно и нужно есть. Речь идет о том, что для нормализации пищеварения желательно делать последний прием пищи не позднее чем за три часа до сна. Это важно. Но, опять же, нет двух одинаковых организмов, поэтому рекомендации по режиму питания часто носят индивидуальный характер», — объяснила эксперт.

По словам Ладыгиной, люди с нарушенной толерантностью к глюкозе могут столкнуться с пробуждениями ночью, причиной которых становится падение уровня сахара в крови. Врач подчеркнула, что для таких пациентов важен легкий перекус перед сном. Помимо этого, дополнительный прием пищи вечером или ночью будет полезен для женщин в период грудного вскармливания. Благодаря этому молоко останется питательным, а у ребенка будет спокойный сон, объяснила специалист.

По словам эксперта, некоторым людям в возрасте старше 40 лет подойдет система интервального голодания. Однако в данном случае важно учитывать отсутствие противопоказаний и индивидуальные особенности. Например, при синдроме Жильбера, сахарном диабете первого типа или после удаления желчного пузыря продолжительный период без приемов пищи может навредить здоровью.

Ладыгина добавила, что ужинать важно за три часа до сна. При этом прием пищи должен содержать белковую пищу и некрахмалистые овощи, в которых низкое содержание углеводов.

«Кусочек рыбы с зеленым салатом, кусочек белого мяса с тушеными овощами или что-то подобное. Общая порция — до 350 грамм по объему желудка», — объяснила специалист.

Если же последним приемом пищи за день стал фастфуд или сладкое, рекомендуется выйти на прогулку. По словам врача, благодаря физической активности энергия, полученная из глюкозы, не превратится в жир.

