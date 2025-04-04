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В Новой Москве три человека пострадали при сходе вагонов с рельсов

Три человека пострадали при сходе вагонов с рельсов на ж/д станции Рассудово
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Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Три человека пострадали в результате схода с рельсов вагонов ремонтного поезда на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

«При проведении ремонтных работ на станции Рассудово произошел сход с рельсов и опрокидывание ремонтного состава», — заявил он.

По его словам, по предварительной информации, пострадавшими числятся три человека. Они получили тяжелые переломы и сочетанные травмы, у одного из потерпевших подозрение на перелом позвоночника, сказал собеседник агентства.

Как уточнил Telegram-канал «Осторожно, Москва», три вагона ремонтного поезда сошли с рельсов и опрокинулись в поселении Новофедоровское.

В конце февраля подобный случай произошел в Московской области, где в двух километрах от железнодорожной станции «Латышская» с рельсов сошли два вагона, из которых выгрузили товары.

Ранее в Подмосковье поезд протаранил выехавшую на рельсы фуру.

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