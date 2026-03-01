США не могут эвакуировать граждан из Израиля и попросили их найти убежище

В посольстве США заявили, что не смогут эвакуировать американцев из Израиля

Посольство США не в состоянии эвакуировать или напрямую помогать американцам покинуть Израиль. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте диппредставительства страны в Иерусалиме.

Там призвали граждан США позаботиться о личной безопасности, в том числе на случай минометного и ракетного обстрелов или атаки БПЛА узнать, где находится ближайшее убежище.

В заявлении отмечается, что аэропорт Бен-Гурион не выполняет рейсы, американское посольство будет закрыто 2 марта, а его сотрудники и члены семей укрылись в своих домах.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране объявили священную войну против США и Израиля.