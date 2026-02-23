Медведь напал на сноубордиста в Башкирии

В Башкирии на территории Южно-Уральского природного заповедника медведь напал на сноубордиста, пострадавший выжил. Об этом сообщает «Кумертауское время».

Инцидент произошел на горе Малый Ямантау 22 февраля. По данным очевидцев, медведь атаковал сноубордиста во время катания вне официальных трасс. Пострадавший остался жив, подробности о его состоянии и характере травм пока неизвестны.

В связи с инцидентом дирекция заповедника официально закрыла экологический маршрут на Малый Ямантау из-за сложных погодных условий и неблагоприятной обстановки. Запрет будет действовать до особого распоряжения, контроль за пребыванием на территории усилен.

До этого в Красноярском крае белый медведь напал на семью. Когда в полицию поступило сообщение, участковый выехал на место. К нему присоединились местные жители. Услышав звуки техники, животное скрылось. О том, что по округе бродит медведь, оповестили рыболовецкие точки и транспортные средства.

Ранее женщина спасла раненого мужа, которого окружили в лесу шесть медведей.