Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Медведь напал на сноубордиста в Башкирии

В заповеднике Башкирии медведь атаковал сноубордиста
Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии на территории Южно-Уральского природного заповедника медведь напал на сноубордиста, пострадавший выжил. Об этом сообщает «Кумертауское время».

Инцидент произошел на горе Малый Ямантау 22 февраля. По данным очевидцев, медведь атаковал сноубордиста во время катания вне официальных трасс. Пострадавший остался жив, подробности о его состоянии и характере травм пока неизвестны.

В связи с инцидентом дирекция заповедника официально закрыла экологический маршрут на Малый Ямантау из-за сложных погодных условий и неблагоприятной обстановки. Запрет будет действовать до особого распоряжения, контроль за пребыванием на территории усилен.

До этого в Красноярском крае белый медведь напал на семью. Когда в полицию поступило сообщение, участковый выехал на место. К нему присоединились местные жители. Услышав звуки техники, животное скрылось. О том, что по округе бродит медведь, оповестили рыболовецкие точки и транспортные средства.

Ранее женщина спасла раненого мужа, которого окружили в лесу шесть медведей.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!