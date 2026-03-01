Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Пермском крае возобновили поиски пропавшей группы туристов

В Пермском крае третий день ищут пропавших туристов из Уфы
Telegram-канал Mash

Спасатели и волонтеры продолжают поиск туристов, пропавших в районе плато Кваркуш в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По словам собеседника агентства, сотрудники МЧС возобновили поиски ранним утром 1 марта.

В краевом управлении МЧС России уточнили, что к поисково-спасательным работам привлечены 68 человек и задействованы 59 единиц техники, в том числе 34 снегохода.

Об исчезновении туристской группы из пяти человек стало известно 27 февраля. Они совершали 100-километровый снегоходный маршрут от деревни Золотанки до плато Кваркуш. Как писал Telegram-канал Mash, поход туристов не был зарегистрирован в МЧС. В розыске туристов задействованы спасательные службы, добровольцы и сотрудники полиции.

Источник телеканала RT в правоохранительных органах также выдвинул версию поломки техники. При этом он указал, что разбиться члены группы не могли, поскольку рельеф на плато не сильно крутой. Российский чемпион по эндуро (дисциплина мотоспорта) Александр Коробов отметил сложность поисковой операции. Причиной этого он назвал особенности снежного покрова в районе исчезновения, который он сравнил с «зыбучими песками».

Ранее десять лыжников пропали без вести после схода лавины в горах Северной Калифорнии.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!