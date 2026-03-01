В Пермском крае возобновили поиски пропавшей группы туристов

В Пермском крае третий день ищут пропавших туристов из Уфы

Спасатели и волонтеры продолжают поиск туристов, пропавших в районе плато Кваркуш в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По словам собеседника агентства, сотрудники МЧС возобновили поиски ранним утром 1 марта.

В краевом управлении МЧС России уточнили, что к поисково-спасательным работам привлечены 68 человек и задействованы 59 единиц техники, в том числе 34 снегохода.

Об исчезновении туристской группы из пяти человек стало известно 27 февраля. Они совершали 100-километровый снегоходный маршрут от деревни Золотанки до плато Кваркуш. Как писал Telegram-канал Mash, поход туристов не был зарегистрирован в МЧС. В розыске туристов задействованы спасательные службы, добровольцы и сотрудники полиции.

Источник телеканала RT в правоохранительных органах также выдвинул версию поломки техники. При этом он указал, что разбиться члены группы не могли, поскольку рельеф на плато не сильно крутой. Российский чемпион по эндуро (дисциплина мотоспорта) Александр Коробов отметил сложность поисковой операции. Причиной этого он назвал особенности снежного покрова в районе исчезновения, который он сравнил с «зыбучими песками».

