Бывший генпрокурор РФ объяснил, почему убийство Листьева до сих пор не раскрыли

С момента убийства журналиста и первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева прошло более 30 лет, однако его так и не раскрыли сразу по нескольким причинам. Об этом сообщил РИА Новости бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов.

По его словам, одна из них — заказной характер преступления.

«Такие преступления легко не раскрываются», — объяснил собеседник агентства.

Среди других причин бывший генпрокурор России назвал выбранную тактику расследования. Кроме того, в раскрытии преступления помешало сопротивление причастных к нему лиц, заявил Скуратов. При этом он считает, что приостановка расследования была не вполне обоснована. По мнению эксперта, расследование может возобновиться в случае появления ценной информации.

Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома в центре Москвы. За расследованием, которое несколько раз приостанавливалось и возобновлялось из-за появления новых данных, следила вся страна. Извинения гражданам за разгул бандитизма в стране тогда принес лично президент России Борис Ельцин. Однако даже спустя 30 лет имена убийц официально не названы, а материалы дела не раскрываются. О событиях того дня «Газете.Ru» удалось поговорить с тем, кто прибыл на место происшествия одним из первых.

Ранее Скуратов рассказал, кто мог предотвратить убийство Листьева.