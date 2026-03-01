Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Бывший генпрокурор РФ объяснил, почему убийство Листьева до сих пор не раскрыли

Скуратов: убийство Листьева не раскрыли из-за сопротивления причастных лиц
Стрельников/РИА Новости

С момента убийства журналиста и первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева прошло более 30 лет, однако его так и не раскрыли сразу по нескольким причинам. Об этом сообщил РИА Новости бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов.

По его словам, одна из них — заказной характер преступления.

«Такие преступления легко не раскрываются», — объяснил собеседник агентства.

Среди других причин бывший генпрокурор России назвал выбранную тактику расследования. Кроме того, в раскрытии преступления помешало сопротивление причастных к нему лиц, заявил Скуратов. При этом он считает, что приостановка расследования была не вполне обоснована. По мнению эксперта, расследование может возобновиться в случае появления ценной информации.

Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома в центре Москвы. За расследованием, которое несколько раз приостанавливалось и возобновлялось из-за появления новых данных, следила вся страна. Извинения гражданам за разгул бандитизма в стране тогда принес лично президент России Борис Ельцин. Однако даже спустя 30 лет имена убийц официально не названы, а материалы дела не раскрываются. О событиях того дня «Газете.Ru» удалось поговорить с тем, кто прибыл на место происшествия одним из первых.

Ранее Скуратов рассказал, кто мог предотвратить убийство Листьева.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!