«Все милиционеры знали его в лицо». Как расследовали убийство Листьева?

10 мая 1956 родился тележурналист и первый гендиректор телеканала «ОРТ» Владислав Листьев. В марте 1995-го его застрелили в центре Москвы. За расследованием следила вся страна. Извинения гражданам за разгул бандитизма принес лично президент России Борис Ельцин. Однако даже спустя 30 лет имена убийц официально не названы, а материалы дела никому не показывают. О событиях того дня, «Газете.Ru» удалось поговорить с тем, кто прибыл на место происшествия одним из первых.

«Сама не умела зарабатывать и другим не давала»

— Хитрая лиса, настоящий интриган, мот, ловелас и неудержимый на проказы, — говорит Александр Любимов, кивая на своего коллегу в маскарадном костюме в эфире программы «Взгляд».

— В России этот образ почему-то получил Владислав Листьев, — подтверждает Дмитрий Захаров.

Слава пришла к выпускнику факультета международной журналистики МГУ в конце 80-х, когда редактор молодежной редакции Центрального телевидения Андрей Шипилов пригласил его вести новую программу.

Прямой эфир, неформальные диалоги, обращение к зрителю, как к равному, злободневные темы, музыка «ДДТ», «Наутилус Помпилиус», «Кино» — «Взгляд» быстро стал популярен у телезрителей.

Позднее Листьева, Любимова, Захарова назвали «битлами перестройки». Как вспоминал главред «молодежки» Эдуард Сагалаев, вся его команда была динамичной и свободной, но эта троица и вовсе работала, не оглядываясь на советские стандарты вещания.

Как быть с цензурой руководство программы понимало, а вот финансовый вопрос оставался нерешенным.

«Чтобы делать хорошую, качественную программу, нужны были оборотные средства. Гостелерадио СССР представляло собой нищую организацию, которая сама не умела зарабатывать и другим не давала», — вспоминал Александр Любимов.

В то же время в редакцию приходили сотни писем со всей страны, и команда быстро придумала, как это монетизировать. По выходным ведущие отправлялись в тур по городам, собирая целые стадионы.

Поездки неизменно заканчивались в ресторане, где за одним столом собирались и политики, и авторитеты. Отказ приравнивался к смертельной обиде, но одна такая поездка приносила журналистам больше денег, чем работа на телевидении за месяц.

«Гуляка-парень и фантастический менеджер»

В 1987-м появилось творческое объединение «Взгляд», превратившееся в «Телекомпанию ВИD» («Взгляд и Другие»). В 1991-м его генеральным продюсером стал Влад Листьев.

При нем появился ряд популярных передач — «Угадай мелодию», «Тема», «Час пик». Многие идеи для своих передач он взял с западного телевидения. Так, например, появилась первая коммерчески успешная программа «Поле чудес» — калька с американского «Колеса Фортуны».

close Владислав Листьев во время съемок телепередачи «Тема», 1992 год Николай Малышев/ТАСС

Программы пользовалась огромным успехом, при этом «делиться» славой Листьев не боялся и легко передавал успешный проект другим ведущим. «Тема» досталась Лидии Ивановой, а «Поле чудес» — Леониду Якубовичу.

По словам журналиста Александра Политковского, в 90-е из журналиста Листьев превратился в фантастического менеджера.

«Существует два Листьевых. Один — это такой гуляка-парень. Он мог пропадать где-то днями, его вылавливали, приводили в чувство, он начинал работать, и все оказывалось в порядке <...>. Второй — потрясающий менеджер. У меня была программа «Политбюро», я мог кого-то уволить из своей команды в силу разных причин, и… увидеть через месяц этого человека в команде у Влада. Он находил этому человеку место, на котором тот отлично работал и был очень эффективен». Журналист Александр Политковский

Увлекательные шоу привлекали не только рядовых зрителей. Ряд компаний уже видел в них золотую жилу для продвижения своих продуктов. Понимая, что у экранов собирается гигантская аудитория, они были готовы платить внушительные суммы только за упоминание своего товара.

Новый толчок рынку дал закон, который разрешили отводить под рекламу до 25% эфира. Фирмы стали заказывать целые рекламные ролики. Появлялись и полноценные «коллаборации». Так, в 1993-м партнером «Поля Чудес» стал ЛогоВАЗ — компания Бориса Березовского поставляла студии все автомобили, которые разыгрывались в эфире.

«Мы знаем, кто брал взятки»

К 1993 году в «Останкино» царил хаос. Реклама стала единственной и бесконтрольной валютой.

«Руководство не платило денег производителям. С нами расплачивались рекламным временем — такой своеобразный бартер. Давали конкретное количество рекламного времени, а мы уже в рамках наших программ сами продавали рекламу. Это был первый дикий капитализм на телевидении»,— вспоминала президент Ren-TV Ирена Лесневская.

close Владислав Листьев, 1990 год Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Тогда возникла идея «начать все заново», создав коммерческий канал. Особенно по душе идея пришлась Борису Березовскому.

В январе 1995-го появилось АО «Общественное российское телевидение» (ОРТ). Контрольные 51% акций оказались у государства, 49% — у частного капитала, в том числе Березовского. Именно он предложил на пост гендиректора канала Владислава Листьева. Для этой должности у него было все необходимое — и народная любовь, и талант организатора.

В обязанности Листьева входили разработкой концепции, сетки вещания, творческих проектов ОРТ и подбор кадров. Изучал он на новой должности и финансовую документацию.

Так, он заметил, что мимо телеканала проходят значительные финансовые потоки, связанные с работой Александра Дмитриева, занимавшего пост гендиректора экономической дирекции РГТРК «Останкино».

Под его руководством через спутниковую систему «Москва глобальная» из Тель-Авива на СНГ транслировались программы канала. Правда, деньги от этой деятельности доходили до ОРТ только на бумаге, по факту оседая на других счетах.

Разбираться с серыми финансовыми потоками должен был партнер Березовского и замгендиректора по коммерции Бадри Патаркацишвили. Листьев же, со своей стороны, решил прекратить сотрудничество с Дмитриевым, пока все не прояснится.

По словам коллег, погружаясь во все нюансы работы телевидения в новой должности Влад становился все более задумчивым — работы предстояло много.

В конце февраля 1995-го на собрание коллектива ОРТ, Листьев заявил, что вместо «странных премий, которые платили в прошлом», отныне будет нормальная зарплата. И добавил: «Мы знаем, кто брал взятки, и с ними расстанемся».

Самым радикальным и обсуждаемым решением, которое было принято на ОРТ, стало введения моратория на рекламу. Принял его Совет директоров, но роковым, по мнению ряда журналистов, оно стало для Листьева.

«На лестнице уже ждали двое в масках»

Первого марта 1995 Влад провел эфир своей программы «Час пик», посвященной борьбе с наркоманией. Он поздравил телезрителей с первым днем весны и сказал, что это время года всегда дарит надежду, которая уходит последней.

В девять вечера, когда журналист зашел в подъезд своего дома на Новокузнецкой улице, раздался выстрел. Киллер караулил директора ОРТ на лестничной клетке. Первая пуля попала в плечо, Влад бросился бежать, но вторая пуля попала ему в голову.

Выглянувшие на шум соседи, застали Листьева истекающим кровью на лестнице. Вызвали скорую и милицию. Приехавшие на место врачи констатировали смерть.

Ни деньги — 484 400 рублей и 6207 долларов, ни сотовый телефон нападавшие не взяли, поэтому версия об ограблении сразу отпала.

Новость об убийстве прозвучала в эфире программы «Времечко» в 22:00. Оперативники еще не закончили осмотр места происшествия, а к дому Листьева уже стали стягиваться десятки людей — коллеги, знакомые, друзья, поклонники.

У подъезда тут же появились цветы. Несмотря на мороз, люди не расходились, и правоохранителям пришлось оцепить территорию. Кто-то плакал, кто-то тихо разливал водку по пластиковым стаканчикам, кто-то громко обсуждал версии расправы.

Одним из первых на место происшествия прибыл следователь Андрей М. (имя изменено. — «Газета.Ru»). По его словам, новость стала шокирующей даже для сотрудников правоохранительных органов.

«Листьева все знали. Бывало он возвращался домой немножко выпивший, выходил с Новокузнецкой и шел пешком домой. Все милиционеры знали его в лицо, и всегда присматривали, чтобы он нормально дошел до дома», — вспоминает собеседник издания.

Первым делом следователи восстановили маршрут ведущего. Оказалось, после работы Листьев заходил в дом 40 по Новокузнецкой улице, где располагался офис ЛогоВАЗа. Березовского он там не застал (на месте был лишь Патаркацишвили), после чего пошел домой.

«На лестнице его уже ждали двое в масках. На профессиональных киллеров они были не похожи — стиль совсем не как у Леши Солдата или Солоника. Позднее в СМИ появились версии, что след ведет к Солнцевской или Курганской ОПГ, но ни те, ни другие к этому делу были не причастны». Источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах

Проработать над делом первой группе следователей довелось всего сутки. Опросив супругу Листьева, они быстро вычеркнули версию бытового семейного конфликта. Следующим шагом был обыск в ЛогоВАЗе. Но на этом моменте дело впервые застопорилось.

«Так как все знали про конфликт из-за рекламы, а офис Березовского был последним местом, куда заходил Листьев, группа поехала на обыск в ЛогоВАЗ. Как только сотрудники зашли, их встретила группа людей, в том числе сотрудники Генпрокуратуры с предписанием забрать дело себе. На следующий день был уволен начальник столичной милиции Панкратов, а через день и московский прокурор Пономарева», — рассказывает бывший следователь.

close Владислав Листьев с супругой Альбиной Назимовой Global Look Press

Вскоре, по собственному желанию или без него, из правоохранительных органов ушли и другие сотрудники, начинавшие расследовать резонансное преступление.

2 марта 1995 года все центральные каналы прекратили вещание. На экранах был только портрет Листьева и подпись «убит». В эфир выходили экстренные выпуски новостей. Тогда же в прямом эфире президент России Борис Ельцин принес телезрителям извинение за произошедшее.

«Склоняю голову перед вами, как один из виновников, тех руководителей, которые недостаточно приняли мер для борьбы с бандитизмом», — сказал Ельцин.

close Люди возле дома на Новокузнецкой улице, где был убит Владислав Листьев, 1995 год Панов Станислав/ТАСС

«Видел, какие документы утекали»

Дать ответ на вопрос, кто убил одного из самых популярных ведущих 90-х, следствие не может уже 30 лет. От официальных комментариев правоохранители обычно отказываются, а те, кто в прошлом занимался расследованием отмечают: вся информация у следствия есть.

Из обрывков данных, которые попадали к журналистам, следует, что в первую очередь следователи проверяли версию мести из-за рекламы, но подтверждения она не нашла.

«Напрямую финансовыми вопросами Листьев не занимался, они входили в функции Патаркацишвили <...> По предложению Березовского и Патаркацишвили совет директоров ОРТ принял решение о временном запрете показа рекламы на канале впредь до установления рекламной политики, выгодной телеканалу. Данное решение принималось без участия Листьева», — отмечалось в деле.

Не подтвердилась и политическая версия — заказ со стороны руководителя медиагруппы «Мост» Владимира Гусинского и мэра Москвы Юрия Лужкова для дискредитации Березовского и срыва предвыборной кампании Ельцина.

Сам Березовский на роль убийцы, по версии следствия, тоже не подходил, поскольку лично выступал за то, чтобы поставить Листьева во главе ОРТ.

Куда больше хитросплетений было обнаружено при проверке уволенного Владом ​​бывшего гендиректора экономической дирекции «Останкино» Дмитриева.

Оказалось, он действительно скрывал доходы от ОРТ, более того, его партнером по бизнесу в Израиле был Георгий Лернер, в 90-х поддерживающий тесные отношения с королем московской преступности Сергеем Тимофеевым (Сильвестром).

«Листьев представлял угрозу для Дмитриева как человек, имеющий возможность вскрыть и обнародовать имевшиеся махинации и лишить группу Дмитриева незаконной прибыли», — говорилось в опубликованных материалах.

close Отпевание Владислава Листьева в церкви Вознесения на Успенском Вражке в Москве, 1995 год Борис Приходько/РИА Новости

Однако, раскрутить этот клубок так и не удалось. Летом 1995 в Тель-Авиве был убит человек, «представлявший интерес для следствия» (вероятно, исполнитель), в сентябре 1994 года — был взорван Сильвестр, а 15 марта 2001 года погиб и сам Дмитриев.

Как отмечал бывший генпрокурор России Юрий Скуратов, расследованию препятствовали и вмешательства со стороны, и ошибки самих участников расследования.

«Были вопросы, связанные с некой недобросовестностью работников, в особенности оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы. Я даже потом видел, какие документы утекали», — отмечал бывший генеральный прокурор.

При этом, по его мнению, точка в деле еще может быть поставлена. Правда, когда это произойдет, сказать, судя по всему, не может никто.