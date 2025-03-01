Бывший генпрокурор рассказал, кто мог предотвратить убийство Листьева

Предотвратить убийство телепродюсера и первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева в центре Москвы мог российский предприниматель Борис Березовский. Об этом заявил бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов в беседе с РИА Новости.

«Были все шансы предотвратить это убийство. Но он [Березовский] понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора, они не сработались», — отметил Скуратов.

Березовский, которого проверял СК России, специально уехал из РФ накануне убийства Листьева, создавая себе алиби, добавил экс-генпрокурор. При этом бизнесмен не играл главной роли в этом деле, добавил Скуратов.

27 февраля журналист Евгений Додолев заявил, что Листьева не планировали убивать в 1995 году, хотя он был неугоден многим. Задача заключалась в том, чтобы его ранили в подъезде, отметил он. Однако наняли неграмотных исполнителей, добавил журналист.

По словам Додолева, Листьев «стал занозой» для многих в конце 1994 года: он знал о коррумпированности на ОРТ и после своего назначения гендиректором планировал навести порядок на телеканале.

Листьев был застрелен в подъезде собственного дома в возрасте 38 лет. Найти преступников так и не удалось. Скуратов считает, что дело об убийстве тележурналиста Листьева еще можно раскрыть. Подробности — в материале «Газеты. Ru».

Ранее музыкант Сергей Минаев поделился своей версией убийства Листьева.