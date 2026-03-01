Размер шрифта
На Сахалине от берега оторвало льдину, на которой находились 52 рыбака

Более 50 человек оказались на отколотой льдине в заливе Мордвинова на Сахалине

На Сахалине спасли рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине в Охотском море, сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.

В воскресенье, 1 марта, большой кусок ледового полотна откололся в заливе Мордвинова у села Лесное Корсаковского района. 52 человека были оторваны от берега и оказались на льдне толщиной около 20–30 см.

На место выдвинулись спасатели ПСО им. В.А. Полякова. Их перевозку организовал местный житель, предоставивший судно на воздушной подушке.

К 11:35 все 52 человека были доставлены на берег. Убедившись, что никто из них не нуждается в помощи, спасатели вернулись на базу.

До этого в Швеции спасатели эвакуировали пятерых туристов, оказавшихся на отколовшейся льдине, где они пытались сделать сауну. Предполагается, что они отпилили участок льда, установили на нем оборудование и планировали использовать его как плавучую платформу. Однако волна от проходившего пассажирского парома расколола ледяную поверхность, и туристы оказались на дрейфующей льдине возле острова Вермде.

Ранее четверо рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Финском заливе.

 
