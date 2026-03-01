Между Россией и Ближним Востоком отменили более 60 авиарейсов

Между Россией и Ближним Востоком отменили 62 рейса. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«По данным на утро 1 марта отменено 62 рейса между Россией и ближневосточными странами. Российские авиакомпании отменили 38 рейсов, иностранные — 31 рейс. Большинство отмененных (более 75%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что перевозчики работают с пассажирами, чтобы минимизировать их неудобства.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.