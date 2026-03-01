Размер шрифта
Аэропорт российского города приостановил работу

Аэропорт Краснодара приостановил прием и отправку самолетов
Аэропорт Краснодар

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Краснодара. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения на полеты объясняются необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Вечером 26 февраля в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево на фоне угрозы атаки БПЛА вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 10 самолетов, которые следовали в воздушные гавани Москвы.

Украина несколько дней проводила массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) накопили БПЛА и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Чувашию пытались атаковать две ракеты.

 
