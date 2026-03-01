Размер шрифта
Священник раскрыл, попадают ли кошки в рай

Протоиерей Первозванский: кошки не попадают в рай, так как их души не бессмертны
Кошки и другие домашние животные не могут попасть в рай, так как не обладают бессмертной душой. Об этом сообщил ТАСС клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

«Животные милые, добрые, замечательные, могут нас поддерживать, могут много для нас значить, но бессмертной душой они не обладают. Любить их надо при жизни», — сказал собеседник агентства.

По словам священника, вопрос такого отношения к животным возник в последние полвека-век, когда люди стали переносить на домашних любимцев человеческие отношения. Отец Максим подчеркнул, что «категорически неправильно» наделять окружающий мир человеческими или божественными свойствами. При этом в Священном Писании указано, что человек должен быть добродушен к «братьям меньшим», добавил он.

До этого протоиерей Первозванский посоветовал не называть кошек человеческими именами, а если без этого не обойтись, лучше выбирать уменьшительно-ласкательные формы. Например, не Василий, а Васька. При этом, по его словам, гораздо благочестивее назвать кошку или кота каким-либо нечеловеческим именем — от привычных кошачьих кличек вроде Барсика или Рыськи до других интересных вариантов.

Ранее россиян предупредили о скрытом риске игр с кошкой с лазерной указкой.

 
