В Екатеринбурге нашли яд на детских площадках, отравилось не менее 11 собак

Ural Mash: жители Екатеринбурга ежедневно патрулируют улицы из-за догхантеров
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Жители Екатеринбурга вынуждено патрулируют улицы из-за догхантеров лица, которые по собственной инициативе занимаются отравлением собак, которые распыляют неизвестный химикат на детских площадках. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Горожане поделились что в первый раз неизвестный яд обнаружили в декабре, тогда пострадали шестеро собак, четырех из которых не удалось спасти. После инцидента опасные химикаты стали встречаться по всему городу.

Пока в полиции рассматривают заявление, местные жители решили вычислить живодеров самостоятельно.

«По камерам нашли неизвестных, которые разливали сиреневое вещество на детских площадках и в парках. Как показала экспертиза, если собака понюхает токсин, на ее спасение есть всего час», — сказано в посте.

К настоящему моменту известно об 11 летальных случаях с собаками. Уральцы опасаются за своих питомцев и маленьких детей.

МВД Свердловской области на момент публикации не прокомментировало эти данные.

До этого депутат Госдумы Ксения Горячева заявила о необходимости учредить должность регионального инспектора по вопросам ответственного обращения с животными. Она отметила, что сейчас в стране нет единого органа или уполномоченного лица, способного эффективно защищать права питомцев.

Ранее ветврач рассказал, какой намордник купить собаке для защиты от отравителей.

 
