Россиянам напомнили о новых правилах пользования цифровыми сервисами

Юрист Чирикова: с 1 марта россиян ждут изменения пользования цифровыми сервисами
Shutterstock

В России с 1 марта вступят новые правила пользования цифровыми сервисами. Теперь у россиян не смогут снимать деньги с карт, удаленных из аккаунтов, автоматические списания ранее привязанных реквизитов будут запрещены, напомнила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова.

«Теперь продавцы подписок не смогут использовать банковские реквизиты, если пользователь отказался их сохранять или отвязал карту, — пояснила специалист. — Это означает, что если человек отказался от подписки и удалил платёжный метод, то сервис обязан немедленно прекратить любые автоматические списания, даже если ранее карта была привязана к аккаунту».

Новые нормы прописаны в законе «О защите прав потребителей». Они предполагают, что теперь россияне смогут отказаться в электронной форме от использования реквизитов, без каких-либо дополнительных заявлений и звонков в техподдержку. Любое автоматическое списание должно подтверждаться – пользователь будет полностью контролировать процесс, пояснила юрист.

Она также добавила, что хотя изменения защитят от автоматических списаний, все-таки пользователю нужно будет самому отслеживать активные подписки – на нем по-прежнему лежит часть ответственности. То есть во избежание потери средств отписаться от сервиса все-таки нужно – после этого уже списания будут недопустимы, объяснила Чирикова. Убедиться в отказе от подписки можно в настройках сервиса или в магазине приложений. Если после этого все-таки средства спишутся, операцию можно признать незаконной, вернув всю сумму обратно, заключила юрист.

Напомним, также в марте вступят в силу изменения работы микрофинансовых компаний. Они будут обязаны идентифицировать клиентов, оформляющих займы онлайн, с помощью Единой биометрической системы. Кроме того, изменится формула учета алиментов для пособий. Если их выплата не закреплена судебным решением, теперь будет учитываться не МРОТ, а средняя зарплата по региону по данным Росстата.

Ранее в Госдуме рассказали о новых законах, которые изменят жизнь россиян с марта.
 
