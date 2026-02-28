Остановилось движение танкеров через Ормузский пролив

Арабские танкеры перестали проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщает Fars.

По данным международных систем мониторинга движения нефтяных танкеров, скорость движения судов вокруг пролива снизилась до нуля. СМИ писали, что некоторые правительства Европы призвали и танкеры, плавающие под их флагами, не пользоваться этим морским путем.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства страны ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

