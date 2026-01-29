Размер шрифта
Стало известно о наказании для россиянина, спустившего сына из окна на тросе

Юрист Хаминский: россиянину грозит наказание за спуск сына на тросе из окна

Жителя Воронежа, спускавшего своего сына из окна многоэтажки на тросе, вряд ли лишат родительских прав, но по инициативе органов опеки могут в них ограничить. Сохранив статус отца, он потеряет право на воспитание ребенка и будет обязан выплачивать алименты, заявил юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, накануне в соцсетях распространилось видео, на котором пьяный житель Воронежа обвязал ребенка тросом и попытался спустить его с балкона с седьмого этажа, пока происходящее снимали на видео его приятели. Мальчика спустили на несколько этажей, после чего подняли обратно. Инцидентом уже заинтересовалась полиция.

Хаминский пояснил, что теперь по факту инцидента проведут прокурорскую проверку, после чего будет решаться вопрос с родительскими правами отца, который подверг опасности жизнь ребенка. В то же время лишение прав – это крайняя мера, которую в данном случае вряд ли применят, считает он. Так, прав лишают, например, при злостном уклонении от алиментов, жестоком обращении, алкоголизме, отказе забрать ребенка из роддома или умышленных преступлениях против здоровья и жизни детей. В данном случае, по мнению юриста, более вероятно ограничение в родительских правах.

«В отличие от лишения, это временная мера, применяемая судом для защиты ребенка в том случае, когда оставление его с отцом опасно из-за его поведения, — пояснил специалист. — Ребенок в таком случае подлежит изъятию, но отец сохраняет родительские права, за исключением права на воспитание, и обязан платить алименты».

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился поступком россиянина, который спустил сына по веревке с балкона седьмого этажа. Политик отметил, что после такого поступка мужчина «утратил право называться отцом». Он добавил, что инцидент будет расследоваться Следственным комитетом России, потому что это преступление касается жизни несовершеннолетнего.

Ранее юрист рассказала, распространяется ли на бабушек и дедушек лишение родительских прав.
 
