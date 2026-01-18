Под Симферополем водитель привязал к машине 3 тюбинга и катал детей по дороге

Под Симферополем водитель кроссовера катал детей в привязанных к машине тюбингах. Видео опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».
«Снег, ватрушки, покатушки под Симферополем и детство. Что ещё надо? Ну например безопасность…», — сообщает канал.
Судя по кадрам, «ватрушки» соединены друг с другом ремнями К сцепному устройству машины идет тонкая веревка. Во время катания последний тюбинг сильно заносит. При этом на обочине вблизи дороги стоит автомобиль.
О том, чем закончились катания и кто снимал происходящее не сообщается.
До этого под Волгоградом 19-летний юноша не выжил, влетев в забор на привязанном к автомобилю тюбинге.
Инцидент произошел 10 января на улице Центральной в селе Верхнепогромное, когда 18-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» тянул за собой тюбинг, привязанный на буксировочный трос.
Во время движения «ватрушку» занесло, и она влетела в металлический забор. Находившийся на тюбинге юноша получил травмы и не выжил.
Ранее россиян предупредили об опасности катания на тюбингах вне оборудованных мест.