Криминалист назвал четыре возможных причины похищения девочки в Смоленске

Криминалист Игнатов: в Смоленске девочку могли похитить для продажи
Telegram-канал «Подслушано Смоленск»

Ребенка, найденного в Смоленске спустя три дня поисков, могли похитить ради получения выгоды. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на криминалиста Михаила Игнатова.

Специалист сделал несколько предположений о целях обвиняемого. Одно из них заключается в том, что мужчина был промежуточным звеном.

«Похитить ее могли для продажи в другой регион или даже за границу какой-то бездетной паре», – рассказал Игнатов.

Также он не исключает версию о похищении с целью выкупа, но называет такой вариант маловероятным, так как для этого нужно знать много деталей о том, обеспечена ли семья и какую сумму они смогут заплатить.

По мнению Игнатова, похитить ребенка могли ради органов.

Эксперт добавил, что несовершеннолетнюю мужчина мог похитить без обоснованной причины, но это вероятно только если у фигуранта есть психические отклонения.

Девятилетнюю девочку из Смоленска нашли накануне после поисков, в которых участвовали более 300 человек. Ребенок находился в квартире вместе с мужчиной и его возлюбленной. Пару задержали, им уже предъявили обвинения.

Ранее в Смоленске подозреваемый в похищении школьницы согласился дать показания.

 
