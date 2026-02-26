Россиянам объяснили, как чистить ботинки от реагентов

Коммунальщики российских городов для борьбы с гололедицей и снегом используют химические реагенты — разные виды солей и мраморную крошку. Заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения профессор Николай Васильев объяснил в разговоре с «Газетой.Ru», как отмыть обувь от реагентов.

«Старейшим средством борьбы с гололедом является смесь соли с песком, которой и до сих пор посыпают дороги и тротуары в ряде регионов России (и не только России). Однако песок при этом забивает подземные сливные канализации, поэтому в Москве и других крупных городах от этого состава отказались. В применяемых в настоящее время составах преобладает хлорид, как правило в гранулированном виде, растворы которого практически не замерзают даже в тяжелые морозы. Если внимательно понаблюдать, то можно видеть, как на тротуаре от такой гранулы распространяется расплавленная лужица талого снега. В смеси могут содержаться и другие соли — ацетат аммония, ацетат калия, хлористый магний и нитраты кальция, магния, мочевины. На тротуары в последние десятилетия добавляют мраморную крошку, что существенно улучшает сцепление с асфальтом и плиткой и снижает количество травм», — сказал он.

Соляные смеси меняют форму ботинок и причиняют зимней обуви ущерб, рассказал химик. Васильев объяснил, как можно отмыть кожаные и замшевые ботинки от реагента.

«От противогололедных смесей есть ущерб и неприятные последствия, в том числе страдает обувь, которая насыщается солями и потом, высыхая, выглядит неопрятно вследствие белесых следов соли. Кроме того, обувь коробится и изменяет форму вплоть до полной непригодности. Кардинальный метод –- это надеть галоши (они сейчас продаются) или синтетическую обувь. Кожаную обувь можно отмыть от антигололедных составов водой или водными растворами. При этом может понадобиться многократная отмывка. Очень полезно при этом использовать смягчающие составы, которые есть в продаже. Нельзя применять жесткие щетки, горячую воду (только теплую). Нельзя экстренно сушить такую обувь, например на батарее. После высушивания и полного удаления солевых разводов надо эффективно обработать обувь водоотталкивающими составами, потому что высушенная обувь еще легче будет впитывать соль и воду. Конечно, промывать замшевые изделия не следует. Здесь совет один -– не носить их в таких условиях. Если это все же произошло, то можно попробовать применить средства маркированные «для удаления солевых растворов». Результат неоднозначен», — заключил он.

