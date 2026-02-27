Размер шрифта
Россиянин с непогашенной судимостью избил знакомую ногами и получил штраф

В Калининградской области мужчина избил девушку и отделался штрафом
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

Судимый житель Калининградской области избил женщину ногами и отделался штрафом, сообщает Amber Mash.

Сергей из Балтийска напал на подругу из ревности. Сначала он толкнул ее, отчего потерпевшая ударилась виском и упала, тогда мужчина начал ее пинать, нанося удары по голове и телу.

У жертвы диагностировали кровоподтеки правого глаза, височной области и левой половины тела, а также гематомы и ссадины.

По данным Telegram-канала, на момент совершения преступления у мужчины имелась непогашенная судимость.

За побои и причинение среднего вреда здоровью он получил наказание в виде принудительных работ. Теперь по решению суда Сергей должен заплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

До этого в Волгоградской области ревнивый муж избил жену. Женщина получила тупую травму живота и разрыв печени, из-за чего у нее началось массивное внутреннее кровотечение и развился геморрагический шок. Медикам не удалось ее спасти. К настоящему времени мужа потерпевшей задержали и арестовали, возбуждено уголовное дело.

Ранее на Ставрополье мужчина сломал возлюбленной пять ребер из-за отказа мириться.

 
