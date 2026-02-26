Московский суд опроверг побег подозреваемого из здания

В Таганском суде Москвы опровергли сообщения о побеге подозреваемого из здания. Соответствующий комментарий ТАСС дал представитель суда.

«Информация о побеге подозреваемого из здания суда не соответствует действительности. Таких фактов не было», — сказал собеседник агентства.

26 февраля ряд Telegram-каналов, в том числе 112, сообщил, что обвиняемый, уроженец Дагестана сбежал из Таганского суда Москвы.

По данным 112, правоохранители ввели в столице план «Перехват». Мужчина имеет судимость, против него заводили уголовное дело по факту открытого хищения мобильного телефона. В 2022 году дагестанец вместе с двумя подельниками ограбил прохожего, сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.

В начале февраля в Подмосковье мужчина, обвиняемый в преступлении, сбежал из суда. Инцидент произошел в городе Люберцы. Мужчину доставили в суд и предъявили ему обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, после чего избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого обвиняемый заявил, что ему нужно в туалет. Он вышел из зала суда, миновал пост охраны и покинул здание.

Ранее главред «Вечерних Ведомостей» сбежал от полиции перед заседанием суда.