Спецпредставитель Путина подаст в суд на американское издание

Глава РФПИ Дмитриев подаст в суд на The Washington Post за ложные цитаты
Roman Naumov/Global Look Press

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев намерен подать иск против американской газеты The Washington Post из-за неоднократного использования в публикациях ложных цитат, приписанных ему. Об этом он сообщил в комментариях к своему посту в социальной сети X.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления [цитат в публикации] — так и не исправили», — написал Дмитриев.

Конфликт начался 18 октября, когда издание опубликовало материал с приписанной Дмитриеву фразой о президенте Украины Владимире Зеленском. В тот же день газета скорректировала публикацию, однако 28 октября представитель РФПИ заявил, что сотрудница издания повторно использовала некорректные формулировки.

26 октября Дмитриев подчеркнул, что Россия хочет мирного урегулирования ситуации на Украине и доносит это до США.

Двумя днями ранее глава РФПИ заявил в США, что Украина затягивает переговоры по просьбе партнеров из Европейского союза.

Ранее Дмитриев донес до США информацию о состоянии экономики России.

