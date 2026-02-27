Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Стало известно о еще одном фигуранте в деле основателя издания Readovka

ТАСС: в деле основателя издания Readovka есть еще один фигурант
Кристина Кормилицына/Фотохост-агентство РИА Новости

Основатель и экс-главред издания Readovka Алексей Костылев является не единственным фигурантом уголовного дела о хищении у Минобороны РФ около 1 млрд рублей при выполнении госконтрактов. Об этом заявил его адвокат в Тверском суде Москвы, где решается вопрос об избрании Костылеву меры пресечения, передает ТАСС.

Адвокат также добавил, что обвинение против его подзащитного еще не выдвинуто.

«Моему подзащитному обвинение пока не предъявлено, а само уголовное дело было возбуждено в отношении другого неустановленного лица», — сказал юрист.

Костылева задержали 27 февраля. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. 25 февраля Костылев был вызван для дачи показаний, после чего его поместили под стражу в изолятор временного содержания. В ближайшее время Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании в отношении Костылева меры пресечения.

Ранее по делу о мошенничестве был арестован депутат заксобрания Кубани Антон Аверьянов.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!