Стало известно о еще одном фигуранте в деле основателя издания Readovka

ТАСС: в деле основателя издания Readovka есть еще один фигурант

Основатель и экс-главред издания Readovka Алексей Костылев является не единственным фигурантом уголовного дела о хищении у Минобороны РФ около 1 млрд рублей при выполнении госконтрактов. Об этом заявил его адвокат в Тверском суде Москвы, где решается вопрос об избрании Костылеву меры пресечения, передает ТАСС.

Адвокат также добавил, что обвинение против его подзащитного еще не выдвинуто.

«Моему подзащитному обвинение пока не предъявлено, а само уголовное дело было возбуждено в отношении другого неустановленного лица», — сказал юрист.

Костылева задержали 27 февраля. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. 25 февраля Костылев был вызван для дачи показаний, после чего его поместили под стражу в изолятор временного содержания. В ближайшее время Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании в отношении Костылева меры пресечения.

Ранее по делу о мошенничестве был арестован депутат заксобрания Кубани Антон Аверьянов.